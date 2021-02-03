Пенза, , 09:51 — REGNUM В Пензе с 1 марта откроют электронную запись на получение льготных путевок в загородные детские лагеря. Выдавать их начнуть в начале мая, если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств. Об этом на совещании в городской администрации заявил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков.

В предстоящий летний сезон запланировали организовать отдых детей в шесть смен по 14 дней. В муниципальных лагерях проведут к началу кампании необходимые ремонтные работы.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Пензенской области лишь с переходом на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса летняя оздоровительная кампании стартовала с 1 августа. За это время смогли отдохнуть и оздоровиться 12 248 человек.

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