Джакарта, , 08:25 — REGNUM Председатель национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Тьяджоно заявил, что пять фрагментов самолета Sriwijaya Air SJ182 были отправлены в США и Великобританию для изучения, сообщает газета Republika.

Индонезия отправила в США и Великобританию фрагменты самолета, в частности, дроссельную заслонку, которая автоматически регулирует мощность двигателя.

«Мы не знаем, почему меняются параметры, в чем причина», — заявил Сурджанто Тьяджоно.

Ранее сообщалось, что система автоматической тяги не работала должным образом в одном из двигателей самолета при вылете из Джакарты.

По данным комитета по безопасности на транспорте, самописец полетных данных самолета был обнаружен и изучен индонезийскими следователями. Речевой самописец продолжают искать, поскольку это поможет объяснить, был ли причиной аварии фактор человеческой ошибки.

Ожидается, что первоначальный отчет об авиакатастрофе появится 9 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать 58 из 62 жертв авиакатастрофы. Опознаны тела 30 мужчин и 28 женщин.

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