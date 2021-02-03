Оренбург, , 08:19 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году отмечен значительный рост смертности населения на фоне спада уровня рождаемости. Информацию об этом опубликовал Оренбургстат.

В январе — ноябре 2020 года по данным, выгруженным из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, родился 17 161 человек и 28 182 человек умерли. Уровень рождаемости по сравнению с январем — ноябрем 2019 года снизился на 5%, уровень смертности увеличился на 20,6%.

Напомним, в 2019 году на 1 тыс. населения пришлось 13,1 случая смерти. Этот показатель министр здравоохранения области Татьяна Савинова назвала историческим минимумом. В 2020 году на 1 тыс. населения пришлось 15,8 случая смерти.

Добавим, в Оренбургской области поставлена задача — снизить общую смертность к 2024 году до 11,5 случая на 100 тысяч населения.

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