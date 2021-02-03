Пекин, , 08:18 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 37 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 февраля говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 25 активных случаев и ещё 12 носителей SARS-CoV-2 без симптомов. При этом 15 активных случаев являются локальными (восемь случаев в провинции Цзилинь, шесть случаев в провинции Хэйлунцзян и один случай в провинции Хэбэй), остальные десять — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 89 619.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4636.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 83 467 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 45 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.