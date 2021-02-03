Иркутск, , 08:16 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, решено создать сквер памяти медиков, боровшихся с пандемией SARS-CoV-2. Как сообщает сегодня, 3 февраля, пресс-служба областного правительства, идея принадлежит губернатору Приангарья Игорю Кобзеву.

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»Во время пандемии коронавирусной инфекции врачи работали в чрезвычайно сложных условиях, помогали пациентам в круглосуточном режиме. 12 медицинских работников скончались от этой болезни. Умереть, спасая других, — это подвиг. Мы должны чтить память героев. Я предлагаю сделать сквер и памятные знаки с фамилиями этих медицинских работников», — пояснил глава региона.

Вероятнее всего, сквер будет создан на улице Станиславского в Иркутске. Там разместят стенды о вкладе медиков в борьбу с пандемией и погибших героях. Работы планируют провести в 2021 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 3 февраля число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1697 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки.

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