Барнаул, , 08:06 — REGNUM Оперативный штаб Алтайского края обнародовал информацию о ходе вакцинации от COVID-19 в регионе. Всего по состоянию на 3 февраля в процессе вакцинации задействованы 14 286 (+842 за сутки) человек, в том числе 12 494 (+685 за сутки) человека получили первую прививку.

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Также известно, что только 1792 (+157 за сутки) человека полностью привиты (получили две прививки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, население Алтайского края превышает два миллиона человек. В рамках прививочной кампании от коронавируса регион ожидает поступления ещё порядка 15 тысяч доз вакцины. Также в последних числах января в регион поступило 7160 комплектов для вакцинации. Препараты уже распределены между медучреждениями.

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