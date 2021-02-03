Кемерово, , 07:56 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 3 февраля, за прошедшие сутки было выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 98 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 27, Кемерово — 18, Мыски — семь, Анжеро-Судженск — пять, Междуреченск — четыре, Осинники — четыре, Тяжинский МО — три, Белово — два, Калтан — два, Киселевск — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Прокопьевск — два, Новокузнецкий МР — два, Таштагольский МР — два, Топкинский МО — два, Березовский — один, Полысаево — один, Тайга — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МР — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МР — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 174 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 29 737 случаев заражения коронавирусом, 27 872 человека выздоровели, 527 кузбассовцев скончались, медицинскую помощь получают 1338 пациентов с диагнозом COVID-19.