Кигали, , 07:55 — REGNUM Власти Руанды продлили режим карантина в столице страны Кигали, сообщает пресс-служба руандского правительства.

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Карантинный режим будет действовать по 7 февраля. Затем взамен карантина в городе введут комендантский час с 19:00 по 04:00 и ряд других ограничений на две недели. При этом минздрав Руанды отмечает, что введенный карантин в Кигали за две недели смог замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции.

В частности, национальное телевидение Руанды утверждает, что до карантина количество ежедневно выявляемых носителей коронавируса в Кигали превосходило общее число пациентов в провинциях. Теперь же в столице страны зафиксирован самый низкий показатель по заболеваемости.