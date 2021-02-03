Улан-Удэ, , 07:59 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 134 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 30 994. Об этом утром 3 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 16 500 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 672 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 930 больных. На амбулаторном лечении находится 981 человек, наблюдается 686 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 28 411 (+178) человек.

В реанимации остаются 85 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 33 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 69,8% — из 1555 перепрофилированных коек занята 930.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом.

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