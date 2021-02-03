Москва, , 07:46 — REGNUM Только 10% жителей России постоянно ругаются матом на работе, остальные используют нецензурную лексику в редких случаях или не используют вовсе. Это показало исследование, проведённое сервисом «Работа.ру».

В опубликованных результатах говорится, что на работе могут выругаться 73% респондентов, и 63% делают это в редких случаях. Четверть опрошенных не позволяют себе ругаться матом на работе совсем.

Отмечается также, что у 43% респондентов работодатели никак не реагируют на сотрудников, когда они переходят на нецензурную лексику. Чуть меньше (40%) получают за неё замечания от начальства, а в остальных случаях употребление мата может привести к выговору или увольнению.

В опросе приняли участие более 3500 человек из всех регионов страны.

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