Южно-Сахалинск, , 07:39 — REGNUM В районах Сахалина в среду, 3 февраля, бушует снежный циклон. Из-за непогоды приходится отменять вылеты самолётов и движение пассажирских автобусов. Синоптики прогнозируют, что снег с сильным ветром продолжатся и 4 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Из-за ограниченной видимости закрыто движение пассажирских автобусов между Южно-Сахалинском и Холмском.

По данным аэропорта островной столицы, 3 февраля отменены вылеты самолётов в Шахтёрск и Курильск.

Синоптики прогнозируют, что 4 февраля в Северо-Курильском районе продолжится умеренный снег с метелью. Порывы ветра могут достигать 23−28 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области из-за непогоды 2 февраля продлено до 24:00 ограничение движения большегрузов по отдельным участкам трассы М-5.

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