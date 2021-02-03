Кудымкар, Пермский край, , 07:29 — REGNUM В Кудымкаре Пермского края вынесен приговор двух чёрным лесорубам. Нелегальной вырубкой деревьев они нанесли ущерб природу в размере свыше 943 тыс. рублей, сообщает краевая прокуратура.

Судебная инстанция признала мужчин виновными в незаконной рубке лесных насаждений. Установлено, что летом 2012 года группа мужчин, а территории Кудымкарского лесничества уничтожила лесные насаждения различных пород.

Один лесоруб приговорен к трем с половиной годам лишения свободы, второй — к двум с половиной голам. Отбывать срок нелегальные лесорубы будут в колонии общего режима. Исковые требования лесничества о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворены полностью. Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, в 2020 году в регионе следователи завершили расследование уголовного дела о незаконной рубке леса, повлекшей ущерб на 61,6 млн рублей. В совершении преступления обвинили директора Красновишерского лесничества, мастера леса и предпринимателя.

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