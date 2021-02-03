Анадырь, , 07:33 — REGNUM За минувшие сутки на Чукотке выдано пять положительных тестов на коронавирус, летальных исходов нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный портал стопкоронавирус.рф.

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На утро 3 февраля с начала пандемии коронавируса в округе зарегистрировано 638 подтвержденных случаев заражения, выздоровели 576 человек, четыре пациента умерли.

Стоит отметить, что смертельные случаи пациентов с COVID-19 на Чукотке не фиксируются уже два месяца. Четвертая жертва коронавируса зарегистрирована 4 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке первую прививку от коронавируса сделали 1304 человека.