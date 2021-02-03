Пермь, , 07:15 — REGNUM В Соликамске Пермского края в доме-интернате для престарелых и инвалидов с пожилых людей незаконно взимали плату из расчета 75% от получаемой пенсии, сообщает краевая прокуратура.

Согласно законодательству, удержание денежных средств за социальное обслуживание возможно в размере среднедушевого дохода гражданина. От администрации соцучреждения потребовали сделать перерасчет выплат и вернуть незаконно удержанные денежные средства.

В настоящее время с семью пожилыми пациентами перезаключены договоры об изменении размера платы за предоставление социальных услуг. Ещё 22 инвалидам осуществлен возврат финансов в общей сумме 539 тыс. рублей.