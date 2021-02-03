Тюмень, , 07:02 — REGNUM Российская академия наук подтвердила права Тюмени на присвоение звания «Город трудовой доблести». Об этом «Тюменской линии» сообщил глава городской администрации Руслан Кухарук.

Мэр Тюмени пояснил, что положительное заключение РАН — это обязательный документ, который должен быть приложен к ходатайству на присвоение звания, направленного в адрес президента России Владимира Путина.

«Тысячи тюменцев поддержали акцию, голосовали онлайн. В 2021 году Тюмени исполняется 435 лет, надеемся, что присвоение звания «Город трудовой доблести» случится в этом юбилейном году и станет подарком для всех жителей», — сообщил Руслан Кухарук.

Напомним, звания «Город трудовой доблести» удостоены на сегодня 20 российских городов, в которых ковалась победа в Великой Отечественной войне.

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