Абуджа, , 06:51 — REGNUM В Нигерии за прошедшие сутки выявили 1634 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба нигерийского центра по контролю за заболеваниями.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По его данным, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны достигло 133 552. Также в Нигерии число жертв осложнений COVID-19 выросло до 1613 человек. Ведомство отмечает, что в двух регионах страны подтверждено уже шесть случаев заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава полиции Нигерии привел ведомство в режим полной готовности. Соответствующие распоряжения выдал нигерийский президент Мохаммад Бухари для ужесточения контроля за соблюдением ограничений в стране, введенных из-за роста заболеваемости COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицию Нигерии привели в полную готовность из-за COVID-19