Владивосток, , 06:52 — REGNUM За время действия нового режима для самозанятых в Приморье таких зарегистрировано более 11 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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За восемь месяцев уже официально появилось 11 025 самозанятых. Высокая активность по регистрации самозанятых наблюдается в сферах перевозок, оказания косметических услуг, репетиторства, услуг няни, продажи продукции собственного производства, фото‑ и видеосъемка на заказ, проведение мероприятий и праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, рост числа самозанятых в Москве выглядит очень впечатляющим, заявил старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве за 2020 года количество самозанятых граждан увеличилось в 2,5 раза.