Веллингтон, , 06:27 — REGNUM Фармацевтические регуляторы Новой Зеландии временно одобрили использование вакцины от американской компании Pfizer для использования против коронавирусной инфекции, заявила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции.

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«Временное одобрение вакцины от Pfizer/BioNTech это позитивный шаг для Новой Зеландии в борьбе с COVID-19. Он означает, что мы уже можем начинать готовиться к первому этапу вакцинации населения», — заявила она.

По словам Ардерн, медицинские эксперты долго изучали американскую вакцину на предмет ее безопасности для жителей страны. По итогам исследований ее одобрили для использования. Ардерн добавила, что вакцинация населения начнется в ближайшие две-три недели. Первыми привьют медработников, таможенников, пограничников и сотрудников силовых ведомств.