Петропавловск-Камчатский, , 06:22 — REGNUM На Камчатке в связи с улучшением эпидобстановки принято решение начать сокращение коек в ковидных госпиталях, а задействованные под инфекционные стационары медучреждения постепенно переводить к плановой работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Количество пациентов с коронавирусом, которым необходима госпитализация, сокращается в регионе ежедневно. Так, за воскресенье 31 января в стационары были направлены всего девять человек. Первым учреждением, которое перестанет принимать ковидных пациентов станет краевой кожно-венерологический диспансер. Последние пациенты с COVID-19 выписаны из него с выздоровлением 2 февраля. В диспансере проведут дезинфекцию и санобработку. Планируется, что уже с 5 февраля учреждение приступит к плановой работе и приёму пациентов.

Краевая больница имени Лукашевского должна перейти к обычному режиму работы с 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, одобрения для старта третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» в Бразилии ожидает бразильская фармкомпания Uniao Quimica, которая должна выпускать эту вакцину на территории страны. Об этом заявил глава организации Фернандо Маркес 2 февраля в интервью агентству Reuters.