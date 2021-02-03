Тюмень, , 06:19 — REGNUM В Тюмени появится крупный центр для образования и досуга инвалидов. На данном этапе ищут проектировщиков комплекса для социального обслуживания, реабилитации, спорта и досуга людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает портал 72.ru cо ссылкой на сайт госзакупок.

Центр для инвалидов будет располагаться в районе улиц Таллинской — Бориса Щербины. Предполагается, что его будут посещать до тысячи человек в смену. При центре планируется парковка, гараж, спортивные снаряды и беговые дорожки на прилегающей территории, а также площадка для обучения навыкам передвижения с использованием коляски.

В самом комплексе будут размещены бассейны, сауна, учебно-тренировочная квартира с жилыми модулями кухни, спальни и санузла, масса мастерских, концертный зал, несколько спортзалов и другое. Максимальная цена проекта составляет четыре миллиона рублей.