Челябинск, , 06:14 — REGNUM Решение апелляционного суда по Челябинскому городскому бору будет обжаловано. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Мы пока не видели решение суда, но в любом случае будем обжаловать это решение», — сказала чиновница. И добавила, что в случаях, когда федеральным законодательством не урегулированы некоторые спорные вопросы это можно сделать региональным законодательством. Речь в том числе и об изменении границ бора. Эту позицию подтверждает и комитет Госдумы по экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, апелляционный суд в Петербурге снова признал недействительным изменение границ Челябинского городского бора. Речь идёт о постановлении Заксобрания области, согласно которому часть бора была изъята для строительство детского хирургического корпуса, но при этом парку добавили другие территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Изменение границ Челябинского бора снова признали незаконным