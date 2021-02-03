Пекин, , 06:17 — REGNUM В Китае число пользователей интернета с сентября 2020 года увеличилось на 5,2% и достигло 989 млн человек. Об этом 3 февраля сообщает Китайский сетевой информационный центр (CNNIC).

Из опубликованного центром доклада следует, что коэффициент доступа граждан страны к сети достиг 70,4% — прибавка за последние пять месяцев составила 3,4 процентных пункта.

В докладе отмечается, что именно сетевые технологии «сыграли важную роль в реализации мер по противодействию пандемии нового коронавируса» и стали тем ключевым фактором, с помощью которого «Китай оказался единственной страной в мире, продемонстрировавшей положительные темпы роста ВВП».

Как сообщало ИА REGNUM, онлайн-продажи, которые стали важной движущей силой борьбы с нищетой, значительно выросли в бедных районах Китая, достигнув $46,49 млрд по всем 832 бедным уездам страны.

Читайте также: Власти Китая объявили войну независимым производителям контента в Сети

Читайте ранее в этом сюжете: Цифровая коммерция в бедных уездах Китая взлетела на 30,4%