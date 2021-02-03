Челябинск, , 06:02 — REGNUM Изменение границ городского бора в Челябинске снова признано незаконным. Такое решение вынес Второй апелляционный суд в Петербурге, пишут СМИ.

Согласно ему, решение суда первой инстанции отменено. Та Постановление регионального Зкксоборания от 26 декабря 2019 года об изменении границ бора и охранной зоны признано недействующим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории бора власти собрались построить хирургический корпус детской больницы. Для этого один участок изъяли, но при этом добавили в состав бора другую территорию. Несмотря на второй аспект, часть активистов воспротивилась изменению границ парка и пошла в суд.

Читайте развитие сюжета: Челябинские власти обжалуют решение суда по городскому бору