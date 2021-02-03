Богота, , 05:41 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявил 10 091 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и соцзащиты этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на колумбийской территории достигло 2 114 597. Также за 2 февраля в республике скончались еще 304 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Колумбии жертвами осложнений COVID-19 стали 54 576 человек.

При этом мэр колумбийской столицы Боготы Клаудиа Лопес утверждает, что в городе уже прошел пик второй волны пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим был понижен уровень угрозы в Боготе для системы здравоохранения.

Тем не менее власти Колумбии продлили режим чрезвычайной ситуации в стране. Ограничения будут действовать по 28 февраля.