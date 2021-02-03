Петропавловск-Камчатский, , 05:41 — REGNUM Камчатка получит более 4,5 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологии на ранних стадиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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«Выявление на ранних стадиях онкозаболеваний приводит к тому, что пациенты имеют больше шансов на выздоровление и на нормальную и долгую жизнь», — пояснила заместитель министра здравоохранения Камчатки Елена Кучеренко.

На выявлении злокачественных новообразовании в 2020 году сказались введённые из-за коронавируса ограничения на диспансеризацию и профосмотры. Тем не менее на Камчатке выявили онкозаболевания у 21 человека.

Всего в крае на учёте с онкологическими заболеваниями стоят 9426 жителей.

В целом всем регионам РФ по распоряжению правительства на стимулирующие выплаты медиками за выявление онкологических заболеваний выделено 1,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса на 3,5 тыс. человек, по сравнению с 2019 годом, снизилась выявляемость онкологических заболеваний.