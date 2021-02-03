Екатеринбург, , 05:38 — REGNUM В Екатеринбурге будет увековечена память писателя, основателя и командора отряда «Каравелла» Владислава Крапивина. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

Он отметил, что семья Владислава Петровича одобряет, если в Екатеринбурге будет улица в его честь. При этом переименовывать уже имеющиеся не планируется.

«В перспективе застройщики намерены масштабно развивать ВИЗ, где в последние годы жил Владислав Петрович. Как вариант — сделать крапивинский проспект или бульвар там», — сказал депутат.

Альшевских добавил, что Крапивину можно посвятить парк или сквер, в котором поставить фигуры героев его повестей, романов, рассказов. Инициатив много. Поэтому нужен оргкомитет, который сможет собрать предложения и воплощать их в жизнь.

«Обсужу с губернатором», — заключил Альшевских. Как сообщало ИА REGNUM, Владислав Крапивин скончался 1 сентября.