Магадан, Магаданская область, , 05:30 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки подтверждено инфицирование коронавирусом ещё у 17 человек, столько же и днём ранее, скончался один пациент (накануне — два), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 3 февраля на Колыме выдано 8028 положительных тестов, выздоровели 7502 пациента, скончался 91 человек.

Вакцинация от коронавируса проводится в 26 пунктах, пять из которых В Магадане, остальные — в городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье почти девять тыс. человек вакцинировались от коронавируса. Новая партия вакцины «Спутник V» поступит в конце февраля.