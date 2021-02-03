Екатеринбург, , 05:21 — REGNUM В Свердловской области частные детские сады смогут вернуться к полноценной работе. Это анонсировал в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев.

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Он отметил, что эти организации смогут работать с полной загрузкой. Отметим, сейчас максимальная их наполняемость составляет 50%. Это ограничение связано с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале также снимут ограничения по времени на работу общепита. Кроме того, с дистанционного режима вернут учащихся средних профессиональных образовательных учреждений.

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