Владивосток, , 05:21 — REGNUM В Приморье почти девять тыс. человек вакцинировались от коронавируса. Новая партия вакцины «Спутник V» поступит в конце февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Читайте также: В Приморье ежедневно умирают не менее пяти пациентов от COVID-19

Ежедневно в крае прививается до 1,5 тыс. человек в сутки. На 3 февраля привито 8992 человека, освоение вакцины составляет 27,5%.

В конце месяца поступит ещё более 60 тыс. доз вакцины.

Хорошие показатели по вакцинации отмечаются в Яковлевском районе, Дальнегорске, Октябрьском муниципальном округе, Находке, Дальнереченском районе, Владивостоке, Спасске-Дальнем.

Всего в Приморье открыто 34 прививочных пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии на 3 февраля в регионе выдано 36 967 положительных тестов на коронавирус, справились с болезнью 28 341 приморец, скончались от осложнений — 542 человека.