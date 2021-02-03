Новосибирск, , 05:09 — REGNUM Масочный режим нельзя отменять даже после вакцинации от коронавируса. Такое мнение высказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Сергей Седых.

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«Мне самому, например, не комфортно, но выбора нет — маски с нами очень надолго: я могу сказать, что при следующих вспышках у нас снова везде будет масочный режим», — прокомментировал он редакции «Сиб.фм» своё мнение.

По словам эксперта, только масочный режим поможет победить пандемию и не допустить нового роста заболеваемости.