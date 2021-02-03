Хабаровск, , 05:19 — REGNUM Нефтеперерабатывающий завод Хабаровска завершил плановую модернизацию и устранение технических неполадок и начал производство бензина марок АИ-92 и АИ-95.

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3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода, пишет «Российская газета».

Отмечается, что на заводе производилась замена компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива. С 18 января проводились плановые работы и с конца января уже возник дефицит бензина на автозаправках.

В ближайшие часы сеть АЗС будет обеспечена топливом в полном объёме, а запасы на базах вновь восполнятся до необходимого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток, по распоряжению Минэнерго, для устранения дефицита бензина организовали поставки из трёх регионов РФ и Росрезерва.