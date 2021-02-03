Екатеринбург, , 05:02 — REGNUM В Свердловской области точки общепита смогут снова работать по ночам. Об этом в соцсетях объявил губернатор Евгений Куйвашев.

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Он отметил, что теперь рестораны и кафе получат возможность работать в том числе и с 23:00 до 6:00 по местному времени. Вопрос рассмотрел оперштаб и соответствующее решение было принято. Ограничения по времени сниму уже с 5 февраля.

«Но при условии строгого следования всем санитарным правилам», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта в Свердловской области действует режим повышенной готовности. Причиной для него стала пандемия коронавируса. Добавим, введённые ранее ограничения постепенно ослабляют.