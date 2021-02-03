Москва, , 05:04 — REGNUM В среду, 3 февраля, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 4 февраля в Москве облачно, снег. Температура воздуха — −6… −4 °C.

Ветер южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −7… −2 °C днём и −9… −4 °C ночью.

В четверг, 4 февраля, днём в столице ожидается −4… −2 °C. По области −6… −1 °C. Ночью в регионе ожидается −16… −11 °C. Небольшой снег, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Ленинградской области в ближайшие дни ждет по-настоящему зимняя погода.

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