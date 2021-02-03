Владивосток, , 04:06 — REGNUM В Приморье в 2020 году дальневосточный гектар получили 1618 человек, из них 88% — жители края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Всего с начала действия программы в Приморском крае выдано 17 936 бесплатных гектаров земли 88,5 тыс. заявителям, в том числе 11,1 тыс. — в 2020 году.

Осенью 2020 года объём земель, доступных для использования по программе «Дальневосточный гектар», был расширен за счёт буферных зон вокруг крупных городов. Речь идёт о 22,7 тыс. гектаров в окрестностях Владивостока, Артема и Находки.

Как сообщало ИА REGNUM, в окрестностях села Кругликово района имени Лазо в Хабаровском крае к дальневосточным гектарам проложили новые дороги и линии электропередачи. Инфраструктуру провели специально для жителей, которые не побоялись взять в пользование наделы, а некоторые даже успели разбить там своё подсобное хозяйство.