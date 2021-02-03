Пекин, , 03:52 — REGNUM Суд Пекина приговорил к смерти с отсрочкой в два года мужчину, который ранил ножом четверых человек в одном из госпиталей города, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Цуй Чжэнго был приговорен к смерти за умышленной убийство первой инстанцией, сообщили в Третьем промежуточном народном суде Пекина.

Нападение произошло в госпитале Чаоян 20 января 2020 года. Тогда Цуй напал с кухонным ножом на 36-летнего доктора Тао Юна. Цуй был недоволен качеством оказанной медицинской помощи и плодами усилий Тао.

Доктор получил серьезные ранения, еще трое человек, пытавшиеся успокоить Цуя, получили незначительные ранения. Цуй дожидался полиции на месте преступления, в связи с чем суд счел, что Цуй сдался властям добровольно. Неизвестно, будет ли он подавать апелляцию.