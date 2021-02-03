Южно-Сахалинск, , 03:46 — REGNUM На Сахалине и Курилах прошли вакцинацию от коронавируса уже 16 089 человек. Записались на прививку 9363 жителя области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Второй компонент препарата «Спутник V» на островах получили уже 1599 человек.

Вакцинация от коронавируса проходит на Сахалине не только в стационарных прививочных кабинетах. Привиться можно как на дому, на рабочем месте, вызвав мобильную бригаду, так и, например, в торговом центре «Мегаберёзка».

"Вакцина работает — заболеваемость постепенно идет на спад. Мы дважды в день отслеживаем ситуацию по привившимся, по их состоянию, по тому, как налажен процесс в медучреждениях», — сказал министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Всемирной организации здравоохранения приветствуют результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от короанвируса «Спутник V». Об этом заявил 2 февраля глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.