Прага, , 03:45 — REGNUM Переговоры с американской фармацевтической компанией Eli Lilly and Company по поводу приобретения нового лекарства для лечения коронавирусной инфекции Bamlanivimab ведут чешские власти. Об этом 2 февраля написал на своей в странице в Twitter премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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Глава правительства напомнил, что этот препарат уже используют в США, Канаде, Германии и Венгрии. По словам Бабиша, Bamlanivimab на 80% снижает вероятность попадания в реанимацию пациентов на начальной стадии COVID-19. Премьер-министр сообщил, что власти уже заказали первую партию препарата, однако количество и сроки поставок уточнять не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января чешский президент Милош Земан заявил, что российский препарат «Спутник V» мог бы применяться для вакцинации жителей Чехии от COVID-19.

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