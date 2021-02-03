Якутск, , 03:47 — REGNUM В Якутске с участием замгенерального прокурора РФ Дмитрия Демешина подвели итоги работы прокуратуры республики за 2020 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Осужденного экс-мэра Владивостока обвиняют в очередном преступлении

В Якутии в 2020 году выявлено более 61 тыс. нарушений, в целях их устранения принято свыше 36,6 тыс. мер реагирования, к ответственности привлечено около 13 тыс. человек, по материалам прокурорских проверок возбуждено 198 уголовных дел.

Особое внимание прокуратура уделяла вопросам рассмотрения обращений граждан. Всего за отчётный период обратилось более 25,5 тыс. заявителей. Прокурорами удовлетворено каждое пятое из них, выявлено свыше 7,7 тыс. нарушений, в интересах заявителей принято около 5,3 тыс. актов реагирования.

В судах первой инстанции прокуроры обеспечили участие по более 5,7 тыс. уголовным делам в отношении около 6 тыс. лиц. В судах апелляционной инстанции поддержано обвинение по 724 делам в отношении 829 лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, который обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями в крупном размере.