Тегеран, , 08:43 — REGNUM 2 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за сутки коронавирусная инфекция (COVID-19) унесла жизни 72 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что 72 человека скончались в результате заражения смертельным вирусом. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 58 110 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари сообщила, что за последние 24 часа было обнаружено 6 820 новых случаев заражения COVID-19, при этом около 660 человек госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности 1 431 416 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем 1 223 197 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Лари заявила, что 3865 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки вирус заразил более 103 миллионов человек по всему миру, из них погибло свыше 2 255 707.