Сиань, Китай, , 02:36 — REGNUM Провинция Шэньси на северо-западе Китая создала 43 национальных водно-болотных парка, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

По данным местного бюро лесничества, 26 парков уже прошли национальную оценку качества. Провинция Шэньси расположена между реками Янцзы и Хуанхэ, в связи с чем она крайне богата различными болотами.

Всего в провинции Шэньси имеется 308,5 тыс. га крупных водно-болотных угодий, которые занимают почти 1,5% от общей площади региона. Множество видов водных птиц гнездится на местных болотах, включая те, что находятся под защитой государства.