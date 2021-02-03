Рига, , 02:23 — REGNUM Правительство Латвии распорядилось продлить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр этой прибалтийской страны Кришьянис Кариньш в официальном заявлении.

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По его словам, режим ЧС в Латвии продлевается до 6 апреля. При этом все ограничительные меры, включая комендантский час по ночам в выходные дни, запрет массовых собраний и ограничения для торговых предприятий остаются в силе. Отмечается, что глава латвийского минздрава посоветовал снимать режим ЧС только тогда, когда количество активных случаев заболевания COVID-19 в стране снизится на две трети.

По последним данным, в Латвии с начала пандемии выявили 67 427 случаев заражения коронавирусом нового типа. От болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране скончались 1219 человек.