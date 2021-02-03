Гавана, , 02:16 — REGNUM На Кубе за минувшие сутки выявили более тысячи носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.

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Отмечается, что уже второй раз за последнюю неделю в республике выявляют более тысячи инфицированных за одни сутки. В частности, за 2 февраля на Кубе выявили 1044 зараженных SARS-CoV-2.

«Необходимо обратить внимание на опасность распространения эпидемии, с которой мы столкнулись, и это чрезмерно повышает требования к ответственному участию всех жителей страны», — заявил главный эпидемиолог Кубы Франсиско Дюран.

При этом отмечается, что за 2 февраля в республике было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество локальных случаев распространения инфекции — 1022. Еще 22 зараженных прибыли на остров из-за границы, преимущественно, из США.