Бразилиа, , 01:55 — REGNUM За сутки в Бразилии зафиксировали 54 096 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а с начала пандемии в стране было зарегистрировано 9 283 418 подобных фактов. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

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Также за истекшие 24 часа в Бразилии число летальных исходов от осложнений при COVID-19 выросло на 1210 и достигло 226 309. Вместе с тем за весь период наблюдений за распространением коронавирусной инфекции в стране подтверждено 8 160 929 фактов выздоровления от этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) получило заявку на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

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