Париж, , 01:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью телеканалу TF1 в котором подробно осветил вопрос вакцинации. Интервью было показано вечером 2 февраля.

По мнению президента Франции, вакцинация проходит в том «темпе, который был предусмотрен, даже несмотря на то, что это кажется немного долгим, если мы себя сравним в другими странами», такими как Великобритания и США. Также Макрон пообещал, что до конца лета каждому взрослому французу будет предложена вакцина.

«Вторая вещь, на которую мы должны обратить внимание … мы будем жить с этим вирусом, и он будет продолжать эволюционировать», — заявил президент. Он добавил, что нужно реагировать на новые штаммы и что стоит уже сейчас готовиться к тому, какие вакцины необходимо будет производить осенью и зимой следующего года.

Также президент напомнил, что эпидемиологическая ситуация во Франции остается тревожной, и призвал всех французов соблюдать антикоронавирусные меры.

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