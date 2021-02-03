Женева, Швейцария, , 01:10 — REGNUM Впервые зафиксированный в Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен в анализах пациентов уже в 80 странах, 2 февраля сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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За неделю, число государств, на территории которых выявили этот вариант вируса с маркировкой VOC-202 012/01, увеличилось на 10. Другой штамм, получивший код 501Y. V2 и первоначально зарегистрированный в ЮАР, найден среди носителей в 41 стране. За семь дней это количество выросло на восемь государств.

Помимо этого, ВОЗ объявила, что число стран, где подтверждены случаи заражения «бразильской» разновидностью SARS-CoV-2 (маркировка P.1), увеличилось на две и составило 10.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВОЗ распространила информацию о том, что в мире, по итогам семи прошедших дней, выявлен антирекрод по количеству летальных исходов при COVID-19. За этот период от осложнений при указанном заболевании скончалось не менее 96 тысяч человек.

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