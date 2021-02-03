Прага, , 00:44 — REGNUM Случаи заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 зарегистрировали в 50 км от столицы Чехии Праги. Об этом 2 февраля передает Чешское радио со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Вспышка заболевания обнаружена в деревне Подоли недалеко от города Бенешов. В одном из приусадебных хозяйств из-за птичьего гриппа погибли 25 куриц. Кроме того, заражение штаммом H5N8 выявлено у 20 куриц и шести уток, которые будут забиты сотрудниками ветеринарной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля в Южной Корее зафиксировали по меньшей мере выявлено 83 очага заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8. В связи с этим было забито более 25 млн голов домашней птицы.

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