Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Служба национальных парков США ввела правила по обязательному использованию масок в парках для всех сотрудников и посетителей, чтобы защитить население от распространения коронавируса. Об этом 2 февраля пишет USA Today.

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Новые требования обязывают носить маски в зданиях служб национальных парков и на парковках, «включая узкие и оживленные тропы, смотровые площадки и исторические дома», — говорится в пресс-релизе.

Это решение было принято после того, как президент Байден в первый день своего пребывания на посту подписал указ, требующий использовать маски на всей территории государственной собственности.

Напомним, что в США число людей, заболевших коронавирусом, превысило 25 млн, однако, по данным экспертов, реальные масштабы распространения заболевания могут быть еще больше. От COVIDd-19 скончались уже около 417 тыс. американцев.