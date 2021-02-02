Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Студия BioWare объяснила, почему игровая трилогия Mass Effect: Legendary Edition не получит версию для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом 2 февраля сообщил портал Game Rant.

Глава BioWare Мак Уолтерс пояснил, что разработка ремастеров (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) специально для консолей нового поколения выходит за рамки проекта, поскольку Mass Effect: Legendary Edition разрабатывалась на «движке» Unreal Engine 3. Он обратил внимание, что если бы студия при этом позиционировала ремастер трилогии Mass Effect как игру для консолей нового поколения, то это было бы лукавством.

Уолтерс опроверг слухи о том, что для Mass Effect: Legendary Edition впоследствии может быть выпущен патч, повышающий уровень графики на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Стоит отметить, что владельцы новых консолей Microsoft и Sony всё равно получат возможность сыграть в Mass Effect: Legendary Edition благодаря функции обратной совместимости. Релиз игры состоится 14 мая 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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