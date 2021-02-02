Париж, , 22:46 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 76 916 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 404 пациента. Об этом во вторник, 2 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 2189 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,201 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля заместитель главы крайне правой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил в интервью BFM TV, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в перспективе может использоваться во Франции.

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