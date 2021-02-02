Варшава, , 22:08 — REGNUM Студия CD Project Red предупредила ПК-геймеров о проблемах уязвимостей, связанных с использованием модов (модификаций) игры Cyberpunk 2077. Публикацию она разместила 2 февраля на своей странице в Twitter.

Разработчики сообщили, что им стало известно об уязвимостях во внешних файлах динамически подключаемых библиотек (DLL), которые использует Cyberpunk 2077 при запуске модов. Они сообщили, что попытаются решить эту проблему как можно быстрее и предложили геймерам временно воздержаться от использования файлов, полученных от непроверенных разработчиков.

https://twitter.com/CDPRED_Support/status/1356604047671898112

Напомним, 26 января 2021 года CD Projekt RED представила официальный набор инструментов для создания модов к Cyberpunk 2077. Тогда они отметили, что обновление инструмента будет происходить одновременно с обновлением самой игры.

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